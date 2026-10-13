ФСБ предотвратила атаку БПЛА на военный аэродром Балтимор в Воронеже

Фото: nac.gov.ru

Сотрудники ФСБ задержали россиянку, которая по заданию Службы безопасности Украины планировала атаку на военный аэродром Балтимор в Воронежской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, была сорвана масштабная диверсионно-террористическая акция украинских спецслужб, планировавших нанести огневое поражение объекту Минобороны России.

Женщину завербовали в 2022 году во время ее пребывания на территории Украины. Действуя по заданию куратора, она прибыла в Воронеж и арендовала гараж, который планировала использовать как площадку для сборки и запуска дронов. Управление беспилотниками должно было осуществляться операторами с территории Украины через интернет.

Из заранее подготовленных тайников злоумышленница изъяла и переместила в арендованное помещение девять комплектов БПЛА, оснащенных взрывными устройствами. В каждом из них содержалось около 500 граммов взрывчатки иностранного производства, а также средства контроля и управления дронами.

"Удалось своевременно задержать пособницу украинских спецслужб и предотвратить диверсию на стадии ее подготовки, а также локализовать возможные последствия от преступной деятельности киевского режима в отношении военного объекта", – заявили в ЦОС.

Сейчас подозреваемая помещена под стражу. В ФСБ добавили, что мероприятия по выявлению всех обстоятельств и лиц, причастных к подготовке преступления, продолжаются.

Ранее стало известно, что 39 жителей из 17 регионов России получили сроки от 10 до 26 лет лишения свободы за поджоги авиационной техники, объектов транспорта и связи. Кроме того, осужденные планировали диверсии на железнодорожной инфраструктуре по заданию украинских спецслужб. Все они были завербованы в телеграм-каналах по поиску быстрого заработка.