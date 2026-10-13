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13 октября, 10:26

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Юрист Салкин: пенсию умершего супруга можно получать при нетрудоспособности

Юрист рассказал, в каком случае можно получать пенсию умершего супруга

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Пенсию умершего супруга можно получать при нетрудоспособности. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на юриста Михаила Салкина.

Право получать пенсию есть у нетрудоспособного супруга, который после смерти кормильца утратил источник средств к существованию.

"Нетрудоспособность определяется инвалидностью либо достижением установленного возраста. В 2026 году это 59 лет для женщин и 64 года для мужчин", – пояснил юрист.

По его словам, вдова или вдовец могут оформить пенсию по потере кормильца. Для этого, помимо прочего, еще необходим зарегистрированный брак. Также выплату может получить неработающий супруг, ухаживающий за ребенком умершего младше 14 лет.

Салкин подчеркнул, что для супругов военнослужащих предусмотрено исключение. В случае гибели из-за военной травмы вдова или вдовец могут получать пенсию по потере кормильца одновременно с выплатами по старости.

Ранее сообщалось, что пенсии за ноябрь некоторым россиянам перечислят досрочно из-за празднования Дня народного единства. Тем, кому пенсия обычно поступает на банковскую карту 4 ноября, деньги перечислят на день раньше – 3 ноября.

С 5 ноября банки вернутся к привычному графику зачисления выплат. Перенос произойдет автоматически, обращаться в Социальный фонд не потребуется.

Некоторые россияне смогут получить до 440 тысяч рублей пенсионных накоплений

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