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13 октября, 10:23

Общество

Столичные ЗАГСы начали прием заявлений на январские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские дворцы бракосочетания будут принимать пары для регистрации брака с 5 по 8 января 2027 года. Об этом сообщила начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

В праздничные дни молодоженов примут Дворец бракосочетания № 1, а также Таганский, Кутузовский, Митинский и Шипиловский дворцы. При этом зарегистрировать брак в Москве можно будет и 31 декабря: в этот день церемонии проведут во дворцах бракосочетания № 1 и 4.

Первые церемонии нового года состоятся 5 января в Кутузовском дворце. На следующий день пары смогут зарегистрировать отношения в Таганском дворце, а 7 января – во Дворце бракосочетания № 1 и Митинском дворце. Шипиловский дворец начнет принимать молодоженов 8 января.

По словам Уханевой, 7 января традиционно пользуется особым спросом у пар, планирующих свадьбу на новогодних каникулах. Ежегодно эту дату выбирают более 40 пар. С 9 января все столичные дворцы бракосочетания вернутся к обычному графику работы.

Всего в Москве для проведения торжественных церемоний доступно более 60 площадок, включая музеи, усадьбы, рестораны и станцию метро "Маяковская".

Ранее в столичных ЗАГСах подвели итоги свадебного сезона на Северном речном вокзале. В 2026 году там поженились около 150 пар, а последние церемонии прошли 9 сентября. Первые торжества на этой площадке состоялись 15 мая, самыми востребованными датами стали 10 и 25 июня, а также 29 мая, а всего за 6 лет вокзал выбрали почти 700 московских пар.

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