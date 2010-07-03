В ветклиниках Москвы осенью пройдет акция "Ночной прием теперь как днем"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Акция "Ночной прием теперь как днем" пройдет в государственных ветклиниках столицы с 1 сентября по 31 октября. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы. Для владельцев домашних животных на два месяца отменят двойной тариф на весь спектр ветеринарных услуг в ночное время, включая помощь ветеринаров на дому.

Как отметил глава столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин, круглосуточная работа ветклиник удобна для всех, у кого есть питомцы. "Однако ночные визиты связаны в большинстве случаев с экстренной помощью питомцам. Ради профилактического осмотра животных по двойной цене в клиники обращаются единицы", – рассказал он.

По словам Сауткина, чтобы исправить эту ситуацию, решили провести акцию "Ночной прием теперь как днем". В ней участвуют пять круглосуточных государственных клиник города. По ночам с 1 сентября по 31 октября клинический осмотр, операции и различные виды обследований, включая УЗИ и ЭКГ, будут стоить столько же, сколько и в дневное время.

Уточняется, что акцию проведут в службе неотложной ветеринарной помощи и пяти столичных ветклиниках:

Бутовской участковой ветеринарной лечебнице на Скобелевской улице,

Красногвардейской участковой ветеринарной лечебнице на Каспийской улице,

Советской участковой ветеринарной лечебнице на Старокаширском шоссе,

Бабушкинской участковой ветеринарной лечебнице в Хибинском проезде,

Государственном центре экстренной ветеринарной помощи на улице Багрицкого.

Записать питомца на ночной прием у ветеринара можно на портале mos.ru или в приложении "Госуслуги Москвы".

Ранее сообщалось, что с помощью мобильного приложения "Госуслуги Москвы" горожане могут не только записать любимца в любую из 27 государственных ветеринарных клиник столицы, но и вызвать специалиста на дом. Информацию о записи к ветеринару пришлют письмом на электронную почту заявителя. Если планы изменятся, прием можно будет отменить или перенести.