В ветклиниках Москвы осенью пройдет акция "Ночной прием теперь как днем"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Акция "Ночной прием теперь как днем" пройдет в государственных ветклиниках столицы с 1 сентября по 31 октября. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы. Для владельцев домашних животных на два месяца отменят двойной тариф на весь спектр ветеринарных услуг в ночное время, включая помощь ветеринаров на дому.
Как отметил глава столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин, круглосуточная работа ветклиник удобна для всех, у кого есть питомцы. "Однако ночные визиты связаны в большинстве случаев с экстренной помощью питомцам. Ради профилактического осмотра животных по двойной цене в клиники обращаются единицы", – рассказал он.
По словам Сауткина, чтобы исправить эту ситуацию, решили провести акцию "Ночной прием теперь как днем". В ней участвуют пять круглосуточных государственных клиник города. По ночам с 1 сентября по 31 октября клинический осмотр, операции и различные виды обследований, включая УЗИ и ЭКГ, будут стоить столько же, сколько и в дневное время.
Уточняется, что акцию проведут в службе неотложной ветеринарной помощи и пяти столичных ветклиниках:
Ранее сообщалось, что с помощью мобильного приложения "Госуслуги Москвы" горожане могут не только записать любимца в любую из 27 государственных ветеринарных клиник столицы, но и вызвать специалиста на дом. Информацию о записи к ветеринару пришлют письмом на электронную почту заявителя. Если планы изменятся, прием можно будет отменить или перенести.
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