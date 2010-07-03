Москвичи смогут записать питомца к ветеринару через приложение "Госуслуги Москвы"

08:24
08:24
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Домашних питомцев теперь можно записать на прием к ветеринару через мобильное приложение "Госуслуги Москвы". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
С помощью приложения москвичи могут не только записать любимца в ветеринарную клинику, но и вызвать специалиста на дом, уточнили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий. По данным ведомства, "услугой могут воспользоваться владельцы не только кошек и собак, но и рыб, рептилий, кроликов, попугаев и других домашних любимцев".
Записанных через приложение животных примут в любой из 27 государственных ветеринарных клиник Москвы. "Запись с помощью смартфона позволит заранее спланировать посещение ветеринарной клиники и сэкономить время", – подчеркнул глава городского Комитета ветеринарии Алексей Сауткин. Он напомнил, что желающим путешествовать с питомцем, участвовать в выставках или выезжать за границу необходимо сделать животному прививки и оформить у ветеринара сопроводительные документы на перевозку. Теперь это можно сделать заранее и без лишних хлопот, добавил Сауткин.
Информацию о записи к ветеринару пришлют письмом на электронную почту заявителя. Если планы изменятся, прием можно будет отменить или перенести.
Услуга "Запись на прием к ветеринару" в декабре прошлого года появилась на портале mos.ru. Москвичи воспользовались новым сервисом уже более 49 тысяч раз. А в апреле 2019 года стало возможно записывать к ветеринару не только собак и кошек, но и хамелеонов, шиншилл, кроликов и попугаев и других домашних животных. Услуга находится в категории "Окружающая среда и животные". После выбора раздела "Запись к ветеринарному врачу" необходимо заполнить форму, ввести свои ФИО и контактную информацию, а так же отметить, кого нужно записать.
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