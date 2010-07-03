Правила для гостей с животными могут разработать в отелях и ресторанах

Российская федерация отельеров и рестораторов (ФРиО) считает необходимым установить правила посещения гостиниц и ресторанов для гостей с животными. Об этом заявил вице-президент федерации Максим Беляев.
С идеей в ФРиО обратилась федерация кинологов России. Беляев пояснил, что путешественники, готовые брать питомцев с собой, в основном имеют достаток выше среднего. Поэтому они готовы оплатить услугу, если бы ее могли предложить, считает он.
Он напомнил, что президент поставил цель развивать внутренний туризм и увеличивать доходы от него.
"Наверное, нужно ориентироваться и на людей, которые хотят отправиться в путешествие со своими животными, и подготовить правила поведения в отелях и ресторанах для таких людей, и в том числе помочь отельерам и рестораторам принять гостей с животными", – цитирует Беляева РИА Новости.
Чтобы перевозить животных по России или за ее пределами, нужно иметь при себе специальные сопроводительные документы и ветеринарные паспорта. Основное условие для перевозки – наличие отметки в паспорте и справке о том, что питомец клинически здоров и привит.
Специальные сопроводительные документы необходимы только в том случае, если владелец планирует вывозить более двух животных, собирается в поездку за рубеж, хочет их продать или участвовать в выставках. Вакцинация против бешенства должна проводится не позднее чем за 20 дней до поездки при условии, что животное не прививали в течение года. А отметка о клиническом осмотре должна быть внесена в ветпаспорт не ранее чем за пять дней до путешествия.
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Как записать домашнее животное к ветеринару через mos.ru
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