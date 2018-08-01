Кошкин дом: где оставить домашнего любимца на время командировки или отпуска

Где оставить домашних животных, если вы собираетесь в отпуск или командировку? Первое, что приходит на ум: питомца можно передать друзьям, соседям, семье или попросить их иногда приходить и приглядывать, особенно если это касается кошек и других небольших животных. Но далеко не всегда это удобно и даже возможно. Портал Москва 24 нашел для вас 6 альтернатив, что делать с питомцем при отъезде хозяина и как избежать стресса для вашего любимца.

Фото: depositphotos/absolutimages

Оставить в одиночестве

Для мелких животных и особенно кошек идеальным вариантом будет остаться дома, даже если никто не сможет их навещать. Дело в том, что кошки при смене обстановки могут впасть в стресс и даже заболеть, а в привычном месте, даже без хозяина, легче перенесут разлуку. Для комфортного одиночества вашей кошки эксперты по работе с животными подготовили несколько советов:



Купить хорошо впитывающие наполнители, расставить несколько лотков или соорудить один большой;

Положить корм в несколько мисок и расставить их в разных местах дома. Лучше использовать сухой и проверенный корм;

Самое главное позаботиться о воде. Обычная вода, если ее расставить в достаточном количестве, может простоять в хорошем состоянии до трех недель. Емкость с водой нужно закрепить, чтобы кошка случайно не перевернула ее;

Обеспечить доступ к воде, например, в туалете. Особенно, если у вас унитаз тарельчатого типа. Его можно настроить на постоянную небольшую подачу воды.

Вызвать догситтера

Фото: depositphotos/gemphoto

Предыдущий вариант точно не подойдет собакам: они более привязаны к людям и требуют постоянных прогулок. Самый простой вариант - нанять человека, чтобы он присмотрел за домашним питомцем за деньги. Подобные объявления можно найти на специальных порталах. Средняя цена ухода за домашними животными на дому варьируется от 200 (за грызунов, пауков, мелких птиц) до 1000 рублей (собаки и кошки) в день. Объявления можно найти по ключевым словам "передержка", "уход за животными" или даже "зооняни".

"Частные передержки – самый бюджетный вариант, однако есть определенные риски. Например, животное может подхватить инфекцию или убежать из-за тоски по дому. Касаемо безопасности питомца лучше выбрать более дорогой вариант передержки в зоогостиннице", – отмечает президент Центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская.

Заселить в гостиницу

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Более комфортным и безопасным, но и куда более дорогим вариантом будет передержка в зоогостиницах. Они делятся на три сегмента: для кошек, собак и грызунов. В Москве их около 20 в разных районах. Среди них есть как относительно бюджетные, так и элитные варианты. В последних к услугам хозяев есть даже постоянная видеосвязь с любимцем, чтобы можно было в любой момент проверить, в порядке ли он и хорошо ли себя чувствует. При заселении в зоогостиницу обязательно нужно предоставить прививочный сертификат.

Также в элитных зооотелях помимо стандартных условий размещения к услугам собак-постояльцев могут быть фитнес-центр, где они могут "подкачаться", груминг-салон, услуги хендлера и кинологический центр. Тут ваша собака точно не будет скучать. Стоимость заселения в среднем колеблется от 500 до 5 тысяч рублей за сутки, в зависимости от типа животного и уровня отеля.

“Для собак зоогостиница – неплохой вариант, так как с ними будут гулять и общаться. Но при выборе хорошего места для такой передержки нужно обратить внимание на договор (и его наличие вообще), там обязательно должна быть прописана материальная ответственность за пропажу животного. Крупная сумма может обезопасить здоровье и сохранность питомца. Второй обязательный пункт – видеонаблюдение за животным. К сожалению, участились случаи, когда питомцев вместо обещанных просторных помещений держат в ужасных условиях”, – добавляет Ильинская.

В ветеринарную клинику

Услуги передержки предлагают некоторые крупные ветеринарные клиники Москвы. Чаще всего они принимают кошек и собак до 15 кг и в случае необходимости могут предоставить медицинскую помощь. В отличие от зоогостиниц передержку в ветклинике можно назвать санаторием-пансионатом для вашего питомца. За домашним животным присмотрят, накормят и предложат комплексное обследование или лечение.

Взять с собой

Фото: depositphotos/alebloshka

Зоозащитники уверяют: для домашнего животного лучший вариант, который принесет меньше всего стресса – отправиться в поездку вместе с хозяином. В России и Европе существует возможность заселения в гостиницы с малогабаритными питомцами, авиакомпании и РЖД позволяют перевозить их. Однако, лучше заранее уточнить стоимость и все нюансы такого путешествия. Например, Аэрофлот разрешает провозить животных на всех рейсах, но об этом нужно сообщить сотрудникам не позднее 36 часов до вылета.

В салон самолета можно взять прирученное домашнее животное весом не более 8 килограммов, обязательно в переноске или клетке. Более тяжелых можно перевозить в багажном салоне. А вот крупная зарубежная авиакомпания Emirates не разрешает перевозить питомцев в салоне вообще.

"Нужно быть аккуратнее при перевозке животных в багажном отделении. Во-первых, клетка должна быть закрыта на замкок, так как участились пропажи питомцев во время поездок. Во-вторых, учитывайте, что это большой стресс для животного и по возможности выбирайте вариант, где возможен контакт с человеком: путешествуйте на машине или в специальных купе поезда", – говорит Ильинская.

При путешествии на поезде нужно купить билет в специально выделенный вагон, предоставить ветеринарные документы и оплатить сбор размером 400 рублей. РЖД также ограничивает размер животного: вес клетки вместе с животным не должен превышать 10 килограммов.

Не составит труда найти и гостиницу с разрешением на мелких домашних животных. По данным популярного сервиса бронирования номеров в России таких отелей 29 016, а, например, в США – 35 474. В крайнем случае можно снять квартиру, некоторые из них также допускают размещение животных.

Ксения Корнилова