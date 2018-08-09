Пушистый рейс: как подготовить питомца к перелету

В Шереметьево шестимесячный щенок при погрузке в самолет сумел выбраться из переноски и сбежать. На поиски было потрачено много сил как сотрудников аэропорта, так и волонтеров. Но все же нашли его слишком поздно. Щенок погиб под колесами проезжающей машины. Причина происшествия – стресс животного, плохо закрепленная клетка, халатность работников авиакомпании или перевозчицы собаки – до конца неизвестна. Портал Москва 24 попытался разобраться, как избежать подобной ситуации и подготовить своего любимца к комфортному перелету.

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В истории со сбежавшим щенком, которого волонтер везла в Германию к новой семье, много пробелов. Но главное – непонятно, кто виноват в происшествии. Небрежность ли это "перевозчицы" Карины Арабаджанц, которая, возможно, не подготовила собаку к полету или плохо закрыла переноску? Или отвечать придется сотрудникам авиакомпании, которые обязаны были перепроверить, как закреплен "живой багаж", а также поймать беглеца, ведь он вырвался на волю в их смену.

Ведущий специалист Московского общества защиты животных Наталья Базаркина считает, что вина полностью лежит на сотрудниках компании-перевозчика. "Виновата авиакомпания, с которой был заключен договор, которая и осуществляла перевозку животного. Человек заплатил, отдал собаку, и дальше ответственность несут уже сотрудники", – заявила Базаркина. Работники должны были перепроверить крепления. Ведь люди иногда относятся к этому крайне безответственно, не со зла, конечно, а по незнанию.

Президент центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская отмечает, что пока рано делать выводы. "Юридически сейчас невозможно оценить, кто виноват, – поделилась она. – Это может решить только суд". Действительно, хозяйка, пусть даже временная, может обратиться в органы с жалобой на авиакомпанию и потребовать возместить ей ущерб, который также может включать в себя стоимость утерянного питомца.

Ильинская добавила, что следует кардинально изменить правила перевозки, так как в настоящее время они слишком строги и необъективны. По ее мнению, стоит подумать о специальных отсеках, а в идеале – о самолетах, которые были бы предназначены только для людей с питомцами. Однако самое главное – это появление в аэропортах "специализированных контейнеров для перевозки животных, которые полностью бы гарантировали, что питомец никаким образом не сможет оттуда выскочить". Они должны выдаваться пассажирам с любимцами автоматически при регистрации, а после посадки – оставаться в аэропорту пункта назначения.



Светлана Ильинская президент Центра правовой зоозащиты В правилах многих авиакомпаний в салон допускаются только переноски с окошком всего 20*20. Они предназначены, видимо, только для кошек, и то – не для крупных. О собаке вообще не идет и речи, только разве что карманные породы могут поместиться. А животное испытывает огромный стресс, даже когда его оставляют одного, даже если это отапливаемое помещение для багажа. В этой ситуации собака или кошка могут от стресса даже умереть.



В целом для любой собаки перелет – это стресс, особенно, если ей приходится переносить его без любимого хозяина. А человеческий фактор всегда может усугубить ситуацию. Но есть несколько правил и советов, как подготовить животное к воздушному путешествию.

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Не стоит забывать о состоянии питомца. Обязательно перед перелетом посетите ветеринара, который расскажет о здоровье собаки и скажет, стоит ли рисковать. Также врач может посоветовать некоторые виды лекарств, которые помогут животному справиться со стрессом, с тошнотой и другими недомоганиями, которые могут возникнуть. Ведь в полете всякое может случиться.

Помните и о возрасте собаки. Нельзя перевозить слишком молодых или слишком старых животных. Желательно отправляться в путешествие с щенками не моложе четырех месяцев. Верхней возрастной границы нет, так как у каждой породы она своя.



Владимир Уражевский ветеринарный доктор, президент Международного кинологического союза У каждой породы период старости наступает в разное время. Если это большие собаки, то после 6 лет они уже могут считаться пожилыми. А у маленьких пород такой срок начинается позже. Эти собаки живут дольше, соответственно, и в 10 лет они могут чувствовать себя прекрасно на борту самолета. Главное, чтобы питомец был в хорошей форме, в хорошем состоянии.



Посоветуйтесь с заводчиком породы. Он может подсказать вам, приспособлена ли вообще ваша собака к путешествиям. У всех пород разная стрессоустойчивость.



Владимир Уражевский ветеринарный доктор, президент Международного кинологического союза Есть такие породы, которые сидят в квартире, не видели улицы, людей, для них такая поездка может стать первой и последней. И есть другие собаки, которых мы часто можем встретить в аэропортах: джек-расселы, например, или йорки. Такие породы чаще приобретают те, кто предполагают, что им придется много путешествовать. Некоторые породы очень привязаны к человеку, к дому, они могут тяжело переносить расставание, переезды. А некоторые прекрасно чувствуют себя в кругу большого количества людей, прекрасно переносят стресс.



Правильно подготовьте место перелета. Говоря о собаках, чаще всего им позволяется путешествовать только в багажном отсеке. Поэтому необходимо на дно переноски положить впитывающую пеленку или подстилку, чтобы "помещение" в любом случае было сухим. Также нужно организовать поилку – перелет может быть долгим, а собаки в стрессовой ситуации могут захотеть попить.

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Не кормите собаку перед полетом. Стресс животные переносят по-разному, но пустой желудок может спасти любимца от тошноты, вызванной нервами или самим полетом.

Тщательно исследуйте авиакомпанию. Обязательно почитайте отзывы людей, которые уже пользовались услугами перевозчика. Лучше выбирайте известные компании с хорошей репутацией. Также стоит узнать об условиях, в которые попадет животное. Будет ли оно лететь в багажном отсеке, и хорошо ли закреплен багаж, какая в помещении температура. Перевозчик без проблем должен предоставить эти данные.

Заранее подготовьте все документы. Начиная с 2018 года животному необязательно иметь справку по форме № 1 для перелетов по России. Достаточно взять с собой паспорт со всеми прививками. Но если вы везете питомца за пределы страны, то справка такой формы все же понадобится. Более того, в странах Евроюза и некоторых других государствах чипирование животных является обязательным условием их ввоза на территорию.

Также существует долгоиграющая подготовка животных к "каникулам". С 6 до 12 недель у щенка происходит первая социализация, и в этот период закладывается его психика на всю жизнь. Поэтому давайте питомцу возможность больше общаться с людьми и другими животными, гуляйте в местах, где шумно, где много народу, где ездят автомобили. Также периодически возите малыша в переноске в машине за город, давая ему привыкнуть к ней. Когда настанет момент перелета, для собаки это уже не будет таким большим шоком.

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Решив взять домой собачку, хорошо подумайте о своем образе жизни: часто ли вы летаете, переезжаете, собираетесь ли вы вообще брать с собой в отпуск собаку. Если ответ на большинство вопросов "да", побеседуйте с заводчиками, подберите породу под себя. Либо это будет мелкая собачка, которую спокойно пустят в салон самолета, либо у вас дома поселится стрессоустойчивая порода, которая сможет летать в багаже без риска для своего собачьего здоровья.



Владимир Уражевский ветеринарный доктор, президент Международного кинологического союза Если собака не получила правильного воспитания, могут возникнуть большие проблемы с перелетами и переездами. Когда берут маленького щенка, он должен проходить социализацию, общаться с людьми, находиться среди шума, машин. Если в этом возрасте люди стараются охранять питомца от воздействия инфекций, от внешней среды, не перевозят и прячут от окружающего мира, у этой собаки меняется психика на всю жизнь. Она будет нервной всегда, будет бояться шума и окружающего мира в целом. Первая социализация провалена. Собаку нужно знакомить с миром с самого детства.



Наконец, стоит отметить, что в последнее время качество перевозки животных улучшилось. Сегодня существует список правил, с которыми можно ознакомиться заранее: страховка, перевозчики, готовые пойти на встречу хозяева собак. А в Москве можно купить или взять в аренду все необходимое для поездки. "Да и случаи, когда животные погибают в полете или убегают в аэропорту стали редкостью, исключением, по сравнению с тем, что было в 90-х", – заметила Базаркина.

Но стоит ли вообще брать собаку в полет, если риск все-таки есть? Мнения расходятся. Базаркина заявила, что своих любимцев старается не покидать. "Не стоит разлучаться с питомцами, если есть финансовая и физическая возможность это сделать. Мы же для себя их заводили", – поделилась она. Но ветеринары считают, что не стоит брать любимца с собой на борт, если этого можно избежать. "В любом случае, для каждой собаки это стресс", – подытожил Уражевский.

Анастасия Павелко