Москвичи обсуждают новые правила по перевозке животных в самолетах

Новые правила "Аэрофлота" по перевозке животных возмутили пассажиров

Владельцы домашних питомцев обсуждают новые правила "Аэрофлота" по перевозке животных в салоне самолета. Размеры сумок-переносок и жестких контейнеров уменьшились. Теперь на борт можно взять только небольших питомцев, которые поместятся под сиденье впереди стоящего кресла, сообщает телеканал Москва 24.

"Установленные размеры позволяют разместить переноску впереди стоящего кресла на всех типах самолета имеющегося в парке "Аэрофлота". Это позволяет комфортно расположиться без стеснения для ног, а также не создает препятствий для передвижения", – рассказала заместитель начальника пресс-службы "Аэрофлота" Вера Абанина.

Вес животного вместе с контейнером или переноской не может превышать 8 килограммов. Если общая масса больше, то перевозка допускается только в багажном отсеке. Но в этом случае у некоторых пассажиров возникают претензии. Так, гражданка Словении обвинила "Аэрофлот" в том, что сотрудники авиакомпании якобы слишком грубо обращались с питомцем. В Шереметьево ей вернули сильно деформированную клетку-переноску.

"Когда я забрала собаку в переноске в Словении, переноска была разломана. Собака тоже была травмирована. Я могу только догадываться, что могло произойти. Но дверь была оторвана и перемотана скотчем", – утверждает Маса Гурип.

В российской авиакомпании заявили, что в таком состоянии клетку им передали сотрудники аэропорта – грузчики.

"Сотрудники аэрофлота получили переноску уже в поврежденном состоянии. Этот факт документально подтвержден. Рейс выполняла компания "Россия". Наземное обслуживание выполняла компания "Шереметьево". При передаче переноски из "Шереметьево" в "Аэрофлот" сотрудники авиакомпании зафиксировали множественные повреждения переноски", – сообщила представитель авиаперевозчика Вера Абанина.

Собака в результате инцидента не пострадала. Но девушка все равно намерена добиться компенсации. Волонтеры встали на сторону столичных аэропортов и авиакомпаний. По их словам, такие случаи единичны и связаны с человеческим фактором.

"Эти случаи достаточно редкие, поскольку они громко освещаются. На нашей практике с животными хорошо обращаются службы аэропорта, у нас проблем не возникало", – прокомментировала вице-президент "Фонда помощи животным" Марина Каширская.

Чтобы перелет для животного прошел максимально комфортно, важно перед ним проконсультироваться с ветеринаром. Для собак и кошек в ручной клади авиакомпании обычно разрешают использовать как мягкие, так и жесткие переноски. В салоне их ставят под впереди стоящее кресло. По правилам, питомец должен сидеть в своем временном домике все время полета. Иногда в один контейнер разрешают посадить двух зверьков.