Собянин поздравил москвичку со званием лучшего ветеринара столицы

Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин у себя на странице в социальной сети "ВКонтакте" поздравил 25-летнюю москвичку Анну Баркову с признанием лучшим ветеринарным врачом Москвы.

"Девушке всего 25, но такой успех понятен: она выросла в медицинской семье, где всегда любили и держали животных", – отметил мэр.

Собянин также добавил, что сейчас у девушки живет мейн-кун. Градоначальник пожелал всем подопечным Анны крепкого здоровья.

Ранее в ходе посещения торгового центра на Боровском шоссе в Солнцеве глава города поздравил сотрудников Metro Cash & Carry с наступающим Днем работника торговли. Собянин отметил, что отрасль становится все комфортнее, удобнее и ближе к москвичам, а Cash & Carry, построив этот магазин, сделал свой вклад в развитие экологии.