15:27
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В четверг, 25 июля, Сергей Собянин поручил расширить перечень обследований в павильонах "Здоровая Москва", которые работают в столичных парках. Мэр отметил, что повышение качества медпомощи является одним из главных приоритетов столичного правительства.
По словам Собянина, московское здравоохранение должно стать более дружественным и доступным.
"Правда, должен сказать, что горожане не очень любят заниматься профилактикой, диспансерным учетом. Это во многом связано с объективными причинами, потому что сама запись, сервис, отношение в поликлиниках требует определенные настройки, но и само содержание диспансерного наблюдения, расширения возможностей поликлиники - это еще один большой проект, который за раз не сделаешь, но надо обязательно делать на таком европейском, хорошем уровне", - сказал Собянин.
Мэр столицы добавил, что уже около 150 тысяч граждан посетили павильоны "Здоровая Москва".
"Это очень здорово. Я надеюсь, что до конца года 500 тысяч посетителей мы наберем. Это очень много даже для Москвы", - считает Собянин.
Мэр отметил, что многие пациенты обращались с просьбами увеличить количество обследований, проводимых в павильонах. Этот вопрос, по его словам, обсудили с врачами и приняли решение организовать в павильонах прием трех новых видов анализов, а еще по двум анализам – расширить круг возможных пациентов.
В столичных парках можно пройти диспансеризацию и проконсультироваться со специалистами. Прием врачей длится с 8:00 до 22:00 без перерывов и выходных. Общая диагностика занимает около одного часа.
Сейчас в парках есть 46 павильонов здоровья. Чтобы пройти обследование, прикрепленному к поликлинике посетителю нужно взять с собой только паспорт или права. Остальным понадобится еще и московский полис ОМС. Прикрепиться к поликлинике можно прямо в павильоне.
Сначала измеряют рост, вес и другие параметры пациента. Проводится электрокардиография, проверяется артериальное давление.
Кроме того, еще в четырех парках открылись веранды здоровья. А во флагманских офисах "Мои документы" доступны кабинеты "Мое здоровье". Там можно пройти экспресс-проверку состояния здоровья.
"Мосгорсправка": "Здоровая Москва"
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