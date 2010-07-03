Веранды здоровья открылись в столичных парках

В столичных парках в рамках программы "Здоровая Москва" открылись так называемые веранды здоровья, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Расположились они рядом с медицинскими павильонами. Здесь можно послушать лекции, посвященные здоровому образу жизни, а также поучаствовать в мастер-классах по активным видам спорта.
Замглавы департамента здравоохранения Елена Громова подчеркнула, что "Здоровая Москва" – это больше, чем просто медицинские павильоны и веранды здоровья, это формирование привычки придерживаться здорового образа жизни.
Она подчеркнула, что город дает для этого все возможности. В частности, программа включает занятия по гимнастике, фитнесу, лекции о здоровье, психологии и правильном питании.
"Уже более 2,5 тысячи человек посетили веранды здоровья с момента старта проекта неделю назад. Теперь, чтобы провести время в парке активно, даже брать с собой ничего не нужно. Спортивный инвентарь можно получить на веранде бесплатно, при этом не нужно писать расписок или оставлять что-то в залог", – добавила она.
Сейчас веранды здоровья работают уже в девяти зонах отдыха. Среди них ландшафтный парк "Митино", парки "Садовники", "Печатники", Лианозовский парк, парк Олимпийской деревни, скверы имени Федора Полетаева,"Отрадное", парк "Надежда", а также территория зоны отдыха "Мещерское". До 10 июля их откроют еще в четырех районах.
Ранее сообщалось, что почти 35 тысяч человек обследовались в столичных парках после открытия павильонов "Здоровая Москва". Там можно пройти диспансеризацию и проконсультироваться со специалистами. Прием врачей длится с 8:00 до 22:00 без перерывов и выходных. Общая диагностика занимает около одного часа.
Сейчас в парках есть 46 павильонов здоровья. Чтобы пройти обследование, прикрепленному к поликлинике посетителю необходимы только паспорт или права. Остальным понадобится еще и московский полис ОМС. Прикрепиться к поликлинике можно прямо в павильоне.
Сначала измеряют рост, вес и другие параметры пациента. Проводится электрокардиография, проверяется артериальное давление.
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