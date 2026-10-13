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13 октября, 12:37

Город

Около 1,3 млн газовых плит проверили в Москве с начала года

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Около 1,3 миллиона газовых плит проверили в столичных квартирах с января по сентябрь 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, специалисты оценивали работоспособность оборудования и его соответствие требованиям безопасности. Незначительные неполадки газовики устраняют на месте. Если же обнаружены серьезные нарушения, сначала исключают угрозу безопасности, после чего дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту.

Хозяин или арендатор квартиры отвечает за техническое состояние и ремонт газовых устройств. Газовая плита обычно служит 10–12 лет. По истечении этого срока выходят из строя запорные арматуры, деформируются рассекатели пламени, разрушается теплоизоляция духовки. Эксплуатировать такое оборудование в безопасном режиме становится невозможно, поэтому требуется его замена.

Плита должна быть оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло. Вопросы газовой безопасности в столице находятся на особом контроле, каждый год проводится плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда.

Информация о датах и времени проверок заранее публикуется на сайте АО "Мосгаз", а также на информационных стендах в подъездах и во дворах многоквартирных домов.

Ранее москвичам напомнили о правилах газовой безопасности перед отпуском. Перед длительным отсутствием дома нужно перекрыть краны на газовых приборах и на опусках перед ними, но оставить открытыми краны на общедомовых газовых стояках. В случае если дата планового техобслуживания совпадает с отпуском, нужно согласовать ее перенос.

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