Полиция начала проверку после видео с пермским курьером, пнувшим пешехода

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/vivapovidlo

В Перми сотрудники полиции организовали проверку после публикации в соцсетях видео, на котором курьер на мопеде пнул пешехода. Об этом сообщили РИА Новости в ГУ МВД по региону.

На кадрах видно, как человек в одежде курьера с рюкзаком на мопеде толкнул ногой мужчину, идущего по тротуару. От удара пешеход упал.

При этом никаких заявлений и обращений после инцидента правоохранители не получали, рассказали в ведомстве.

Ранее в Екатеринбурге курьер облил растительным маслом дверь клиентки, которая сделала ему замечание из-за опоздания. Мужчина принес заказ на 10 минут позже и остался недоволен тем, что женщина пыталась выяснить причину задержки. Через полчаса он вернулся с бутылкой масла.

