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05 октября, 18:27

Происшествия

В Екатеринбурге курьер облил маслом дверь клиентки после замечания

Фото: телеграм-канал "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбурге курьер облил растительным маслом дверь клиентки после сделанного ему замечания. Об этом газете "Известия" рассказала сама женщина.

В день инцидента она заказала фастфуд. Доставщик привез заказ с опозданием на 10 минут. Когда клиентка поинтересовалась причиной задержки, мужчина ушел недовольным. Однако через 30 минут он вернулся к квартире вместе с неизвестным и облил дверь маслом.

Пострадавшая написала заявления в полицию и прокуратуру. В сервисе доставки ей вернули деньги за заказ, а также пообещали провести внутреннее разбирательство.

Ранее в Новосибирске курьер ударил пенсионерку ногой в лицо в подземном переходе. После этого женщина упала, медицинскую помощь ей оказали на месте. Злоумышленник скрылся с места ЧП.

Вскоре молодого человека задержали. Он рассказал, что ударил пострадавшую из-за оскорбления. Свою вину он признал.

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