13 октября, 12:54Общество
Тело психотерапевта Кашпировского доставили в Варшаву
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Гроб с телом психотерапевта Анатолия Кашпировского доставлен в аэропорт Фредерика Шопена в Варшаве. Об этом в беседе с РИА Новости заявил племянник психотерапевта Юрий Мамаев.
"Как и предполагалось, сейчас он находится на терминале, и ожидается доставка на железнодорожный вокзал "Варшава Центральная", откуда он уже пойдет в Киев", – рассказал Мамаев.
Он отметил, что груз 200 перевозится в приоритетном порядке, однако точное время отправления тела с железнодорожного вокзала пока неизвестно.
Кашпировский скончался 3 октября в возрасте 87 лет от прогрессирующего онкологического заболевания, которое дало метастазы в легкие и мозг. Прощание с ним прошло 8 октября в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве.
Психотерапевт будет похоронен на Украине. Гроб перевозят по международным стандартам: он оцинкован и находится в деревянном контейнере.
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