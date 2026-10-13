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13 октября, 13:19

Шоу-бизнес

Блогер Солнцев рассказал о расходах на медицинскую страховку в США

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru (Рустам Солнцев признан в РФ иноагентом)

Бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев (признан в РФ иноагентом), уехавший в США вместе с женой Натальей, рассказал в прямом эфире на YouTube, сколько тратит на медицинскую страховку.

По словам Натальи, страховка на двоих обходится им в 2,5 тысячи долларов в месяц. Она пояснила, что выбрала наиболее дорогой вариант – он позволяет обращаться к любому врачу.

Льгот у пары нет из-за высокого дохода, поэтому страховку они оплачивают полностью, отметила жена блогера. Более доступный вариант стоил бы примерно тысячу долларов в месяц на двоих – около 84 тысяч рублей.

"А теперь представьте себе, сколько нужно зарабатывать денег для того, чтобы жить в Калифорнии", – заявил Солнцев, услышав эту сумму.

Ранее Солнцев пожаловался на трудности жизни в США. По его мнению главной особенностью жизни в Лос-Анджелесе является тотальное безразличие к окружающим. Также он отметил, что туда нужно приезжать с кем-то, потому что одному будет тяжело.

Минюст России внес блогера в реестр иностранных агентов в июне 2025 года. По данным ведомства, он распространял недостоверную информацию о решениях властей, пропагандировал ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), участвовал в создании материалов иноагентов.

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