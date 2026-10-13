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13 октября, 13:30

Шоу-бизнес

Певица Sabi рассказала о ссоре с Mia Boyka из-за английской версии "Базового минимума"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/sabi_gargo

Певицы Sabi (настоящее имя – Сабина Мамедова. – Прим. ред.) и Mia Boyka (настоящее имя – Мария Бойко. – Прим. ред.) разошлись во мнениях по поводу работы над англоязычной версией песни "Базовый минимум", которую недавно анонсировали исполнительницы. Об этом Мамедова рассказала в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

По ее словам, сейчас исполнительницы находятся в ссоре, но работа над созданием композиции велась параллельно.

В своем блоге Мамедова прокомментировала интервью коллеги, в котором та рассказала, что вместе со своим преподавателем работала над переводом и записала песню целиком, чтобы вторая исполнительница могла ориентироваться на ее вокал. Мамедова заявила, что впервые слышит о такой помощи. Кроме того, по ее словам, преподаватель английского у обеих артисток один и тот же, а текст будущей версии песни у нее был еще в феврале.

"То, что она говорит, что мы не встретились на студии, потому что у неё гастроли… Нет, друзья, мы не встретились, потому что могли просто поругаться", – объяснила певица.

Отдельные претензии Мамедовой связаны с тем, как новая версия песни распространяется в интернете. По ее словам, Бойко публикует ролики, в которых исполняет собственным голосом фрагменты припева, изначально принадлежавшие коллеге. В результате в некоторых видео голос Мамедовой полностью отсутствует, и у слушателей может сложиться впечатление, что англоязычный трек исполняет только Бойко.

"Мы действительно в ссоре. И то, что она говорит, что ни с кем не в ссоре и со всеми дружит – это не так. Ну сколько можно? Мия – центр вселенной, она хочет, чтобы всё внимание было ей", – рассказала Мамедова.

Она также заявила, что коллега называет ее "второй исполнительницей", не упоминая по имени. При этом официальный релиз англоязычной версии "Базового минимума" пока не состоялся.

Ранее Бойко заявила о намерении обратиться в суд на блогера Фелицию, изготовившую для нее два парика – для клипа "Экспонат" и концертных выступлений. В июле мастер сообщила, что не получила оплату даже спустя месяц после передачи заказа команде артистки. По словам Фелиции, деньги поступили только после того, как ее видео о ситуации стало популярным. Блогер рассчитывала на мирное разрешение конфликта, однако вместо этого получила досудебную претензию.

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