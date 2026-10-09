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09 октября, 13:11

Шоу-бизнес

Надежда Сысоева рассказала, как Марина Федункив ударила ее ногой в живот

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Комик Надежда Сысоева рассказала, как актриса Марина Федункив с разбега ударила ее ногой в живот. Ее слова передает портал "Звездач" в мессенджере MAX.

По словам Сысоевой, уже несколько лет она регулярно сталкивается с негативными комментариями под видео. Хейтеры пишут, что Федункив мало ее била. В связи с этим комик решила поделиться своей версией произошедшего.

Инцидент произошел на гастролях "Comedy Woman" во Владивостоке. Как заявила Сысоева, Федункив на протяжении всего тура "жестко бухала".

"Я не пью. Весело от загулов Марины было только ей. Вся команда очень устала. Тур – это нелегко, тур с бухающей Мариной – еще сложнее", – написала она.

Инцидент с ударом произошел перед последним концертом тура. Команда загрузилась в автобус и ждала Федункив. Когда та спустилась, то решила покурить. Сысоева не выдержала и сделала коллеге замечание.

"После чего вся эта немалая масса рванула в мою сторону и с разбега влетела мне ногой в живот", – добавила комик.

Сысоева отметила, что после случившегося Федункив исключили из проекта. В течение девяти месяцев она звонила коллеге каждый раз, когда снова выпивала, и просила прощения.

"Мы закрыли этот вопрос, пока она не стала ходить по интервью и рассказывать о выдуманной ее больной головой истории", – заключила Сысоева.

Ранее телеведущая Виктория Боня рассказала о конфликте с Сысоевой во время съемок шоу "Выжить в Дубае" в 2024 году. Комик обвинила телеведущую в "откровенном кибербуллинге" и заявила изданию, что в ее адрес якобы заказывали ботов и негативные комментарии.

Боня эти обвинения отвергла, отметив, что не собирается вступать в новый публичный конфликт. По ее мнению, Сысоева до сих пор пытается "вырулить свое противное поведение".

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