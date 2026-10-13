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13 октября, 13:32

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SHOT: россиянки начали пить слюну птиц в баночках-шотах

Россиянки начали пить слюну птиц в баночках-шотах

Фото: MAX/"SHOT ПРОВЕРКА"

Жительницы России начали пить слюну птиц в баночках-шотах – в страну начали привозить японский экстракт, который делают из съедобных птичьих гнезд, сообщила "SHOT ПРОВЕРКА" в MAX.

Продают средство в виде готовых шотов объемом 30 миллилитров со вкусом личи. За упаковку из десяти флаконов продавцы просят больше 36 тысяч рублей – примерно в 2,6 раза дороже, чем в самой Японии.

Напиток делают на основе слюны саланганов, которые являются родственниками стрижей из Юго-Восточной Азии. Из этой слюны птицы лепят гнезда на стенах пещер. Сборщики снимают их, чистят и используют для производства напитков и десертов.

Кроме экстракта птичьих гнезд, в составе имеются рыбный коллаген, сироп агавы, концентрат яблочного сока и гиалуроновая кислота. Рекомендуется выпивать по флакону в день. Производитель обещает улучшение состояния кожи, повышение ее упругости и замедление старения.

По данным специалистов, в составе птичьей слюны присутствуют белки, аминокислоты и сиаловая кислота. Небольшие исследования показали: такой экстракт может улучшать увлажненность и упругость кожи, но убедительных доказательств его влияния на старение пока нет. К тому же продукт может вызывать сильную аллергию, а если сырье плохо обработали, внутри остаются опасные примеси и микроорганизмы.

Кроме того, добыча гнезд вредит саланганам – когда их забирают слишком рано, птицы могут потерять потомство.

Ранее популярность у россиянок получили пластыри с имбирем, куркумой и витаминами. Их предлагают клеить на кожу во время месячных. Производители уверяют, что активные вещества из состава патчей попадают через кожу, уменьшают боль и помогают расслабиться. Однако врач-терапевт и эндокринолог Дина Иргалина подчеркнула, что научных подтверждений эффективности этих средств не существует. При этом клей и растительные экстракты могут вызвать покраснение, зуд, раздражение или аллергическую реакцию.

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