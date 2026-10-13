Путин проведет международный телефонный разговор 13 октября

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Владимир Путин во вторник, 13 октября, проведет международный телефонный разговор. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, у президента идет обычный график. В ближайшее время ожидается телефонный разговор. Время и имя собеседника главы государства Песков не озвучил.

Ранее Путин провел беседу с американским президентом Дональдом Трампом. По ее завершении лидер США заявил о договоренности с российским коллегой о крупных поставках дизельного топлива. Москва в скором времени намерена поставить более 300 тысяч тонн топлива, в ноябре – еще 500 тысяч тонн, а затем – 1 миллион тонн.

По инициативе Белого дома также обсуждалось урегулирование на Украине. В ходе разговора Путин с пониманием воспринял некоторые предложения американской стороны.