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13 октября, 12:45

Транспорт

Семья умершего в самолете пассажира отсудила компенсацию у аэропорта Перми

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Пермский краевой суд обязал АО "Международный аэропорт "Пермь" выплатить компенсацию семье пассажира, который умер на борту самолета после осмотра у фельдшера авиагавани, сообщили в пресс-службе инстанции.

Суд установил, что супруги собирались улететь из Перми, однако до посадки мужчине стало плохо. Он обратился в здравпункт с жалобами на давящую боль в области сердца, отдающую в лопатку, и жжение в груди. Фельдшер измерила ему давление, уточнила, какие лекарства он принимает, и решила, что симптомы связаны с простудой.

После этого супруги прошли на посадку. Уже в самолете пассажиру стало хуже, борт вернулся на стоянку, однако спасти мужчину не удалось.

Вдова направила в суд иск к аэропорту о компенсации морального вреда, связанного с некачественно оказанными ее супругу медицинскими услугами. Отмечается, что мужчина прожил с женой 22 года и был единственным кормильцем семьи. Кроме того, свидетелем его смерти стал младший сын.

"Суд обязал АО выплатить денежные средства вдове, сыну и дочери умершего пассажира", – говорится в сообщении, в котором размер компенсаций не разглашается.

Ранее на борту самолета, следовавшего рейсом из Москвы в Омск, скончался агрессивный пассажир. По информации СМИ, в полете 37-летний мужчина вел себя неадекватно и бегал по салону, а после достал ножницы и начал нападать на других пассажиров. Кроме того, он пытался прорваться в кабину пилота.

Мужчину обезвредили, связав руки и ноги пластиковыми стяжками. После того как он успокоился, его освободили, однако вскоре после этого он потерял сознание и умер.

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