Лукашенко поблагодарил Запад за забор на границе с Белоруссией

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил западные страны за строительство забора на границе с республикой. Об этом сообщило агентство БелТа.

Такое укрепление границы он считает выгодным для Минска.

"В случае агрессии с их стороны, а если агрессия и случится, она может быть только с их стороны, с нашей стороны этого не будет, им придется этот забор преодолевать", – пояснил Лукашенко, добавив, что будет благодарен и за новые линии ограждений.

Строительство заборов президент Белоруссии назвал "несусветной глупостью". По его мнению, за этой тактикой стоят не столько западные военные, сколько гражданские "стратеги", которые решили отгородиться.

Ранее Лукашенко заявил, что проводимые в Белоруссии проверки вооруженных сил не являются подготовкой к нападению на соседние государства. Белорусский лидер указал, что в западных СМИ развернута кампания о том, что РФ якобы нападет на страны Балтии или Польшу с территории Белоруссии и вместе с ней. Эти утверждения он назвал не соответствующими действительности.