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08 октября, 15:57

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ERR: эстонец перелез через пограничный забор в ответ на отказ выпускать его в РФ

Эстонец перелез через пограничный забор в ответ на отказ выпускать его в РФ

Фото: ТАСС/AP/Hendrik Osula

Эстонец перелез через закрытые ворота контрольно-пропускного пункта (КПП) "Койдула" и убежал на российскую территорию после того, как местные пограничники запретили ему покидать страну. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

Инцидент произошел в ходе таможенного досмотра мужчины, собиравшегося выехать в Россию. У него обнаружили наличные рубли и евро, которые подпадают под действующие антироссийские санкционные ограничения. Провоз этих денег ему запретили, а от самого гражданина потребовали вернуться назад.

Распоряжение мужчина выполнять не стал: он проигнорировал требования силовиков и побежал в сторону российской границы. Пограничники успели перекрыть выездные ворота, однако эстонец преодолел заграждение и все же перебрался на российскую сторону.

После этого эстонская сторона экстренно проинформировала о случившемся российских пограничников.

Ранее 40-летний литовец попытался проникнуть в Россию, протаранив шлагбаумы на КПП на машине. После этого он вышел из автомобиля и пешком перешел границу. Однако, встретив препятствие на российской стороне, он вернулся назад и скрылся.

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