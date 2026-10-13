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13 октября, 12:11

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Лукашенко: Белоруссия готовится к войне, чтобы ее избежать

Лукашенко рассказал, зачем Белоруссия готовится к войне

Фото: kremlin.ru

Проводимые в Белоруссии проверки вооруженных сил не являются подготовкой к нападению на соседние государства. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на совещании с представителями силовых ведомств.

"Откровенно и честно мной было сказано, что мы готовимся к войне, чтобы ее избежать. Ни на кого мы нападать не собираемся", – цитирует белорусского лидера ТАСС.

По словам Лукашенко, в западных СМИ развернута кампания о том, что Россия якобы нападет на страны Балтии или Польшу с территории Белоруссии и вместе с ней. Президент назвал такие утверждения не соответствующими действительности.

Ранее лидер Белоруссии отметил, что в мир вернулась прямая массированная агрессия. Он считает, что в арсенале "сильных мира сего" есть технологии цветных революций и гибридного воздействия. Более того, сохраняется мощное информационное, дипломатическое и санкционное давление на некоторые страны.

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