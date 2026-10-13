Минтруд: работа в выходной день в командировке оплачивается не менее чем в двойном размере

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Сотрудник, который работал в командировке в выходной или праздничный день, вправе получить повышенную оплату либо взять другой день отдыха. Об этом сообщается в канале Минтруда в MAX.

При первом варианте труд оплачивается не менее чем в двойном размере. Вместо этого можно выбрать другой день отдыха: тогда работу в выходной оплатят в одинарном размере, а сам день отдыха останется неоплачиваемым.

Если же в выходной или праздничный день сотрудник в командировке не работает, работодатель выплачивает суточные и возмещает расходы по найму жилого помещения.

За обычные рабочие дни командировки по графику за работником сохраняется средний заработок. Это касается и дней в пути, и времени вынужденных остановок.

Ранее сообщалось, что скорость трудоустройства в России выросла на 39%. Кроме того, как отметил статс-секретарь – замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов, на 20% быстрее стал поиск сотрудников для работодателей.