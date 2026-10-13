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13 октября, 12:15

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Врач Семенов: износ межпозвонковых дисков шеи к 60 годам появляется почти у всех

Врач рассказал, что износ межпозвонковых дисков шеи к 60 годам появляется почти у всех

Фото: 123RF.com/brizmaker

Износ межпозвонковых дисков и мелких суставов шеи, а также небольшие костные разрастания появляются у некоторых 20-летних людей, а к 60 годам эта проблема встречается почти у всех. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на врача – травматолога-ортопеда отделения травматологии и ортопедии ДГКБ имени Н. Ф. Филатова, ассистента кафедры детской хирургии имени академика Ю. Ф. Исакова Пироговского Университета Андрея Семенова.

"В подавляющем большинстве случаев, когда молодому человеку "нашли шейный артрит", речь идет о первом варианте – описании МРТ или рентгенограммы, а не о болезни суставов в строгом смысле. И если говорить о находках на снимках, то проблема очень распространена, и это главное, что нужно знать", – сказал специалист.

Он привел данные японского исследования МРТ, в котором говорилось, что у 1 211 здоровых добровольцев выбухание дисков шеи диагностировали у 87,6% обследованных, причем встречалось оно уже у людей 20–30 лет и протекало без жалоб.

В другой работе признаки дегенерации шейных дисков обнаружили у 17% мужчин и 12% женщин в возрасте около 20 лет, а у людей старше 60 лет показатель составил 86–89%.

Боль в шее по-прежнему остается массовой проблемой. Согласно исследованию глобального бремени болезней, она входит в число главных причин нетрудоспособности в мире. Однако болевые ощущения и картина на МРТ часто между собой не связаны: у многих людей с "плохими" снимками шея не болит, и бывает наоборот.

Ранее врач-остеопат Дмитрий Симкин рассказал, что привычка носить рюкзак на одном плече и сидеть, поджав под себя ногу, может сигнализировать о наличии проблем с осанкой у ребенка. Он напомнил, что любые проблемы с осанкой намного проще решить на самых ранних этапах, поэтому важно регулярно приходить с детьми на осмотр к врачу.

При этом, когда ребенок только родился, родителям необходимо обратить внимание, как он поворачивает голову. Если есть предпочтительная сторона, на которой чаще всего задерживается, возможно, имеется установочная кривошея, стоит обратиться к специалисту.

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