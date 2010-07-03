12:01
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников Metro Cash & Carry с наступающим Днем работника торговли. Об этом он сообщил в ходе посещения торгового центра на Боровском шоссе в Солнцеве.
"Пользуясь случаем, хотел поздравить вас с наступающим профессиональным праздником. В Москве это самый большой отряд всех работающих. С каждым годом эта отрасль становится все комфортнее, удобнее и все ближе к москвичам. От имени жителей города хотел бы поблагодарить за ваш труд. С наступающим праздником!" – сказал Собянин.
Мэр также пообщался с работниками магазина Metro Cash & Carry и пожелал им дальнейших успехов.
"Cash & Carry, построив этот магазин, сделал свой вклад в развитие экологии. Насколько я знаю, это самый энергоэффективный, экологический проект из всех проектов, которые реализуются в России, связанные с холодильным оборудованием, с отоплением, так что это очень здорово, молодцы! Можете гордиться, что в самом экологичном магазине страны работаете", – отметил мэр.
Новый торговый центр METRO Cash & Carry стал 12-м по счету магазином международной сети в Москве. Создано порядка 130 новых рабочих мест. Инвестиции в реализацию проекта составили 20 миллионов евро (около 1,5 миллиарда рублей).
Уникальной особенностью нового магазина стало использование современной холодильной системы. Бустерный компрессорный агрегат обеспечивает подачу холода трех температурных уровней: заморозки, охлаждения, технологического кондиционирования помещений. В холодильной системе реализован комплекс энергоэффективных мероприятий, обеспечивающих полную утилизацию теплоты, отбираемой от хладагента.
В 2018 году розничный товарооборот в столице достиг рекордных 4,8 триллиона рублей, что в два раза превышает уровень 10-летней давности. В отрасли трудятся свыше двух миллионов человек. Коэффициент доступности объектов торговли и услуг составляет 97,6 процента.
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