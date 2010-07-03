Поступления налога на прибыль организаций в столице выросли на 30%

С начала года более чем на 30 процентов выросли поступления налога на прибыль столичных организаций в бюджеты разных уровней.
"Московские организации уплатили за пять месяцев 2019 года налог на прибыль в размере 670 миллиардов рублей – на 32,7 процента больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Из них в федеральный бюджет поступило 217,3 миллиарда рублей, в бюджет Москвы – 452,4 миллиарда рублей", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, больше половины поступлений приходится на три отрасли: финансово-страховая деятельность – 22 процента (101,1 миллиарда рублей), торговля – 20 процентов (85,7 миллиарда рублей), нефтегазовая отрасль – 18 процентов (82,1 миллиарда рублей).
"Рост прибыли московских предприятий во многом – результат повышения эффективности их деятельности и роста производительности труда. Москва занимает первое место среди регионов по показателю производительности труда, в столице он в 2,5 раза превышает средние показатели по России", – рассказал руководитель департамента экономической политики и развития Денис Тихонов.
Ранее сообщалось, что москвичи и гости города стали тратить больше денег на покупки. Оборот розничной торговли столицы с начала года увеличился на 6,4 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,99 триллиона рублей. Одной из основных причин роста покупательной способности является рост зарплат.
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