Потребительская активность в Москве выросла

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Москвичи и гости города стали тратить больше денег на покупки. Оборот розничной торговли столицы с начала года увеличился на 6,4 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,99 триллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития.

Глава департамента Денис Тихонов отмечает, что одной из основных причин роста покупательной способности является рост зарплат.

"Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Москве за первые пять месяцев выросла на 8 процентов к аналогичному периоду прошлого года", – указывает Тихонов.

На торговые организации приходится 92 процента общего торгового оборота – 1,83 триллиона рублей, на рынки – 8 процентов – 159 миллиарда рублей. Посещаемость столичных торговых центров увеличилась с января на 2,7 процента.

Ранее сообщалось, что в Москве растет количество индивидуальных предпринимателей. Бюджет города получил более 55 миллиардов рублей от малого бизнеса.

