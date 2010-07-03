Потребительская активность в Москве выросла

Москвичи и гости города стали тратить больше денег на покупки. Оборот розничной торговли столицы с начала года увеличился на 6,4 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,99 триллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития.
Глава департамента Денис Тихонов отмечает, что одной из основных причин роста покупательной способности является рост зарплат.
"Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Москве за первые пять месяцев выросла на 8 процентов к аналогичному периоду прошлого года", – указывает Тихонов.
На торговые организации приходится 92 процента общего торгового оборота – 1,83 триллиона рублей, на рынки – 8 процентов – 159 миллиарда рублей. Посещаемость столичных торговых центров увеличилась с января на 2,7 процента.
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