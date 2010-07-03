Индивидуальных предпринимателей в Москве стало больше

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве растет количество индивидуальных предпринимателей.
"За пять месяцев 2019 года в столице зарегистрировано 33 тысячи новых индивидуальных предпринимателей – это на 12,5% больше, чем в январе-мае прошлого года. Число московских ИП на 1 июня нынешнего года составило 336,9 тысячи", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Рост московской экономики создает благоприятную среду для развития малого бизнеса. Индивидуальные предприниматели как наиболее мобильные его представители успешно осваивают ниши в сфере услуг, общественного питания, предлагают новые форматы торговли.
Одна из основных задач национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" состоит в увеличении численности граждан, занятых в МСП.
"Правительством Москвы для индивидуальных предпринимателей создана система преференций: прямая финансовая поддержка, льготы по аренде городского имущества, прозрачный доступ к госзакупкам, информационная поддержка, для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей действуют двухлетние налоговые каникулы", – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов.
Ранее Владимир Ефимов сообщил, что бюджет Москвы получил более 55 миллиардов рублей от малого бизнеса.
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