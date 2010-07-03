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19:30

Индивидуальных предпринимателей в Москве стало больше

город общество экономика

19:30

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве растет количество индивидуальных предпринимателей.

"За пять месяцев 2019 года в столице зарегистрировано 33 тысячи новых индивидуальных предпринимателей – это на 12,5% больше, чем в январе-мае прошлого года. Число московских ИП на 1 июня нынешнего года составило 336,9 тысячи", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Рост московской экономики создает благоприятную среду для развития малого бизнеса. Индивидуальные предприниматели как наиболее мобильные его представители успешно осваивают ниши в сфере услуг, общественного питания, предлагают новые форматы торговли.

Одна из основных задач национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" состоит в увеличении численности граждан, занятых в МСП.

"Правительством Москвы для индивидуальных предпринимателей создана система преференций: прямая финансовая поддержка, льготы по аренде городского имущества, прозрачный доступ к госзакупкам, информационная поддержка, для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей действуют двухлетние налоговые каникулы", – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов.

Ранее Владимир Ефимов сообщил, что бюджет Москвы получил более 55 миллиардов рублей от малого бизнеса.

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город общество экономика

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