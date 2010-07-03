Бюджет Москвы получил более 55 млрд рублей от малого бизнеса

Бюджет столицы получил более 55 миллиардов рублей от малого бизнеса. Об этом сообщил заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
"Поступления в бюджет Москвы от упрощенной системы налогообложения в первые пять месяцев 2019 года составили 55,7 миллиарда рублей, увеличившись на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Растут и поступления в бюджет от МСП в целом", – подчеркнул Ефимов. По словам заммэра, за этот период число индивидуальных предпринимателей в столице выросло на 3,9%, составив 332 тысячи человек.
"Рост бюджетных доходов от МСП и увеличение числа малых предпринимателей при неизменных налоговых ставках говорит о благоприятных условиях для развития малого бизнеса в Москве и о повышении его внутренней эффективности", – отметил глава столичного департамента экономической политики и развития Денис Тихонов. Он пояснил, что в Москве действует множество мер государственной поддержки МСП. В их числе – прямая финансовая поддержка, налоговые льготы, льготы по аренде городского имущества, прозрачный доступ к госзакупкам и информационная поддержка. "Эффективность мер господдержки подтверждается, в том числе и первым местом, которое Москва в этом году заняла в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России Агентства стратегических инициатив", – подытожил Тихонов.
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