Покупательская активность москвичей растет

Плотность потока посетителей торговых центров Москвы продолжает расти пятый месяц подряд. Это подтверждает рост покупательской способности горожан, считает глава департамента экономической политики и развития Денис Тихонов.
Рост зарплаты за январь 2018 года в реальном выражении составил 2,5%, подчеркнул он. Объем сбережений вырос с февраля 2017 года на 13,2% и превысил 10 триллионов рулей. По мнению Тихонова, это позволяет горожанам больше тратить на покупки.
Товарооборот розничной торговли в текущих ценах за январь-февраль 2019 года в столице достиг 764 миллиарда рублей. Это на 7,1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, заявил он.
По словам руководителя департамента, налоговые отчисления от розничной торговли в городе – это порядка 4% в общем объеме платежей. Тихонов напомнил, что в 2018 году "розница" принесла в городской бюджет 74,6 миллиарда рублей. Это превышает показатели 2017 года на 14,2%. Он отметил, что налоговые средства идут на развитие и благоустройство города, улучшение качества жизни москвичей.
В середине 2018 года руководитель Росстата Александр Суринов заявил, что доходы самых бедных и самых богатых жителей России разнятся в 15,3 раза по состоянию на 2017 год. В 2015 году разница составляла 15,7 раза, в 2016 – 15,5 раза.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.