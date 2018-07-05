Росстат сравнил доходы самых бедных и богатых россиян

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Руководитель Росстата Александр Суринов заявил, что доходы самых бедных и самых богатых жителей России разнятся в 15,3 раза, передает "Российская газета".
"Соотношение между средним душевым доходом десяти процентов самых богатых и десяти процентов самых бедных россиян уже три года держится на одном уровне. В 2015 году оно составляло 15,7 раза, в 2016 – 15,5 раза, в 2017 году, по предварительным данным, – 15,3 раза", – уточнил Суринов.
Существует также иная методика оценки – соотношение между доходом самого бедного из десяти процентов самых богатых и самого богатого среди десяти процентов самых бедных. Подобное сравнение, по мнению Суринова, более устойчиво.
В 2015 году разница между такими показателями была – 7,1 раз, в 2016 году сохранилась на той же цифре, в 2017 году – в семь раз.
Доля населения, живущего менее чем на десять долларов в день, согласно паритету покупательной способности в 2017 году по предварительной оценке – 6,5 процента. Такой показатель применим только для сравнения стран. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2015 году составила 13,3 процента от общей численности населения страны, в 2016 – осталась на том же уровне, в 2017 году – 13,2 процента.
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