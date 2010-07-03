Торговый сбор принес бюджету Москвы почти 28 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Поступления торгового сбора в Москве в первом квартале 2019 года составили 1,9 миллиарда рублей. Это на 1,6% выше показателей аналогичного периода прошлого года, рассказал глава столичного департамента экономической политики и развития Денис Тихонов.
По его словам, за четыре года существования торгового сбора удалось легализовать 22 тысяч торговых объектов и добиться роста качества предоставляемых товаров и услуг.
Кроме того, был сформирован дополнительный источник поступлений в бюджет. "С момента введения торговый сбор принес городскому бюджету почти 28 миллиарда рублей" – отметил заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
По его словам, на эти средства можно было бы построить 15 новых школ и 45 детских садов.
Ранее Тихонов сообщил, что около 5,6 миллиарда рублей поступило в столичный бюджет от трудовых патентов с января по апрель 2019 года.
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