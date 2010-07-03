Собянин внес в Мосгордуму законопроект об исполнении бюджета фонда ОМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин внес на рассмотрение Мосгордумы законопроект об исполнении бюджета столичного фонда обязательного медицинского страхования за прошлый год. Документ размещен на сайте Мосгордумы.

Бюджет фонда за 2018 год, согласно документу, исполнен по доходам на 258 миллиардов 691 миллион 699,1 тысячи рублей. По расходам – 261 миллиард 875 миллионов 774,2 тысячи рублей.

Как уточняется, финансирование столичной системы ОМС в прошлом году формировалось за счет субвенций из бюджета федерального фонда ОМС, межбюджетных трансфертов на дополнительное финансирование реализации территориальной программы ОМС и на оплату медпомощи, оказанной в столице застрахованным гражданам, а также других поступлений согласно законодательству РФ.

В 2018 году сформировали нормированный страховой запас для дополнительного финобеспечения программы ОМС столицы, для финансирования мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медработников по повышению квалификации, а также для оплаты медпомощи, оказанной застрахованным по ОМС москвичам.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрил закон об уплате взносов на ОМС для самозанятых россиян. До конца текущего года нянь, домработниц и репетиторов освободят от уплаты страховых взносов. Речь о вставших на учет жителях Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Период, когда они не будут платить взносы, в законе назван налоговыми каникулами. Компенсация выпадающих доходов фонду ОМС ляжет на федеральный бюджет.