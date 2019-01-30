Самозанятым разрешили не платить взносы на ОМС до 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Закон об уплате взносов на ОМС для самозанятых россиян получил одобрение в Совфеде. Решение было принято на заседании верхней палаты парламента, передает Агентство "Москва".

Вплоть до конца текущего года нянь, домработниц и репетиторов освободят от уплаты страховых взносов. Имеются в виду вставших на учет жители Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Период, когда они не будут платить взносы, в законе назван налоговыми каникулами. Компенсация выпадающих доходов фонду ОМС ляжет на федеральный бюджет.

Освобождение самозанятых от уплаты взносов чревато убытками для ОМС. В 2020 и 2021 годах эту проблему решат за счет предоставляемых из бюджета страны межбюджетных трансфертов.

Закон расширяет перечень лиц, застрахованных по ОМС. При этом документ не затрагивает индивидуальных предпринимателей и тех, кто оказывает услуги с привлечением наемных работников.

Ранее изменения, которые планируют закрепить в законе "Об обязательном медицинском страховании в РФ", были приняты Госдумой в третьем чтении.

Тем временем в Московской торгово-промышленной палате собираются создать Гильдию самозанятых граждан. Она займется решением юридических вопросов и помощью с отчетностью для налоговой службы.