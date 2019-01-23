Гильдию самозанятых граждан создадут в МТПП

Фото: depositphotos/stockasso

Создать гильдию самозанятых граждан планируют в Московской торгово-промышленной палате. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего вице-президента МТПП Юрия Шарандина.

По его словам, гильдия будет постоянно помогать самозанятым, которые не могут до конца разобраться в каких-то вопросах. И речь не только о юридических тонкостях.

"Начиная от юридических вопросов и заканчивая нажиманием кнопок или в случае окончания сроков подачи какой-либо отчетности в налоговую службу", – пояснил Шарандин.

1 января в силу вступил пакет законов о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима для самозанятых граждан – "налог на профессиональный доход". Площадками для проведения эксперимента стали Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан.

Принять участие могут граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, которые получают доходы от деятельности или использования имущества и не имеющие работодателя и наемных работников. Прибыль при этом не должна превышать 2,4 миллиона рублей в год.

Зарегистрироваться в качестве налогоплательщика самозанятые могут через мобильное приложение "Мой налог", которое позволяет обмениваться информацией с налоговым органом.