Пакет законов о налоге для самозанятых вступил в силу

Фото: depositphotos/GaudiLab

Пакет законов об эксперименте по налогу для самозанятых граждан вступил в силу 1 января 2019 года. Он будет проводиться в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан.

Участниками эксперимента могут стать граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, получающие доходы от деятельности или использования имущества и не имеющие работодателя и наемных работников. При этом сам доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год.

27 ноября 2018 года пакет законов о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима для самозанятых граждан подписал Владимир Путин.

В соответствии с законом, самозанятыми считаются те люди, у которых нет работодателя и наемных работников и которые получают доход от своей личной трудовой деятельности.

Для граждан, которые работают с физическими лицами, налоговая ставка составит четыре процента, а для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям – шесть процентов. Отчисление можно будет делать по упрощенной процедуре – через мобильное приложение "Мой налог".

Экспериментальный режим не применяется для некоторых категорий самозанятых – нотариусов, арбитражных управляющих, адвокатов, их деятельность регулируется отдельными законами, а также для тех, кто торгует подакцизными товарами.