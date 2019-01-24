Госдума до конца года освободила самозанятых от взносов на ОМС

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Правительственный закон об уплате взносов на ОМС для самозанятых граждан принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Отмечается, что до конца 2019 года нянь, домработниц и репетиторов освободят от уплаты страховых взносов. В период налоговых каникул компенсировать выпадающие доходы фонду ОМС будет федеральный бюджет. Речь идет о вставших на учет самозанятых из Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана.

Период "налоговых каникул", по мнению авторов законопроекта, создаст убытки для ОМС. Однако в 2020 и 2021 годах эту проблему решал за счет предоставляемых из бюджета страны межбюджетных трансфертов.

Получается, что принятый депутатами законопроект расширяет перечень лиц, застрахованных по ОМС. При этом меры не затронут тех, кто является индивидуальными предпринимателями или оказывает услуги с привлечением наемных работников. Изменения внесут в закон "Об обязательном медицинском страховании в РФ".

Ранее сообщалось, что в Московской торгово-промышленной палате планируют создать Гильдию самозанятых граждан. Она будет решать юридические вопросы и помогать с отчетностью для налоговой службы.