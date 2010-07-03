Более 5 млрд рублей поступило в столичный бюджет от трудовых патентов

Около 5,6 миллиарда рублей поступило в столичный бюджет от трудовых патентов с января по апрель 2019 года. Об этом сообщил глава столичного департамента экономической политики и развития Денис Тихонов.
По данным ведомства, за 2018 год в Миграционном центре Москвы выдали 451,6 тысячи трудовых патентов для работы в столице. Объем поступлений в городской бюджет составил 17,4 миллиарда рублей.
Как уточнили в департаменте, помимо поступлений в бюджет от патентов, трудовые мигранты обеспечивают потребность города в необходимых, но не востребованных у москвичей рабочих местах. Они заняты в таких сферах, как строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.
Наряду с легализацией прибывающих в столицу иностранных граждан, Многофункциональный миграционный центр города Москвы (ММЦ) проверяет состояние их здоровья. Наличие патента на работу в Москве у мигранта – гарантия отсутствия у него опасных заболеваний, подчеркнули в ведомстве. Если у иностранца выявят такие заболевания, ему при необходимости предоставят лечение, по завершении которого он должен будет покинуть страну.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.