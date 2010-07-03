Более 5 млрд рублей поступило в столичный бюджет от трудовых патентов

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Около 5,6 миллиарда рублей поступило в столичный бюджет от трудовых патентов с января по апрель 2019 года. Об этом сообщил глава столичного департамента экономической политики и развития Денис Тихонов.

По данным ведомства, за 2018 год в Миграционном центре Москвы выдали 451,6 тысячи трудовых патентов для работы в столице. Объем поступлений в городской бюджет составил 17,4 миллиарда рублей.

Как уточнили в департаменте, помимо поступлений в бюджет от патентов, трудовые мигранты обеспечивают потребность города в необходимых, но не востребованных у москвичей рабочих местах. Они заняты в таких сферах, как строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.

Наряду с легализацией прибывающих в столицу иностранных граждан, Многофункциональный миграционный центр города Москвы (ММЦ) проверяет состояние их здоровья. Наличие патента на работу в Москве у мигранта – гарантия отсутствия у него опасных заболеваний, подчеркнули в ведомстве. Если у иностранца выявят такие заболевания, ему при необходимости предоставят лечение, по завершении которого он должен будет покинуть страну.