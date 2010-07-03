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12:43

Работающие по франшизе предприниматели получат льготы

город экономика

12:43

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти столицы планируют утвердить новую программу поддержки бизнеса. Речь идет о субсидиях для предпринимателей, работающих по франшизе.

"Эта мера поддержки ориентирована на небольшие компании и начинающих предпринимателей. Франшиза представляет собой готовую и проверенную временем модель, с которой проще открыть свое первое дело или развивать уже действующий бизнес", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Предприниматели получат субсидии на компенсацию затрат на покупку оборудования, погашение лизинговых платежей и процентов по кредитам. Компенсировать предлагается до 35 процентов подтвержденных трат.

По данным Российской ассоциации франчайзинга, в столичном регионе по франшизе работает 11,5 тысячи объектов и 500 брендов.

Для поддержки предпринимательства в столице создано ГБУ "Малый бизнес Москвы". Учреждение предоставляет бесплатные консультации для всех желающих, проводит обучающие мероприятия – семинары, мастер-классы, тренинги. Получить консультацию можно по телефону, посетив любой из 15 центров услуг для бизнеса, а также воспользовавшись специальным онлайн-сервисом на сайте mbm.ru.

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город экономика

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