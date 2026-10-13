Фургон Lada Largus включили в программу подписки "Lada Легко"

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"АвтоВАЗ" расширил модельный ряд сервиса подписки на автомобили "Lada Легко", добавив в него фургон Lada Largus. Об этом сообщила пресс-служба компании.

До этого программа распространялась на Lada Vesta. Кроме того, воспользоваться сервисом теперь смогут компании и представители малого бизнеса.

Клиентам предлагают фургон в комплектации "комфорт" с двигателем объемом 1,6 литра и механической коробкой передач. Подписка для физических лиц стоит 51 тысячу рублей в месяц, для юридических лиц – 53 тысячи рублей.

Если компании или представители малого бизнеса оформляют подписку сразу на пять и более автомобилей, обеспечительный платеж с них не взимается. В "Автовазе" добавили, что перечень моделей Lada, доступных по подписке, в дальнейшем будет расширяться.

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