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13 октября, 12:30

Транспорт

Фургон Lada Largus включили в программу подписки "Lada Легко"

Фото: lada.ru

"АвтоВАЗ" расширил модельный ряд сервиса подписки на автомобили "Lada Легко", добавив в него фургон Lada Largus. Об этом сообщила пресс-служба компании.

До этого программа распространялась на Lada Vesta. Кроме того, воспользоваться сервисом теперь смогут компании и представители малого бизнеса.

Клиентам предлагают фургон в комплектации "комфорт" с двигателем объемом 1,6 литра и механической коробкой передач. Подписка для физических лиц стоит 51 тысячу рублей в месяц, для юридических лиц – 53 тысячи рублей.

Если компании или представители малого бизнеса оформляют подписку сразу на пять и более автомобилей, обеспечительный платеж с них не взимается. В "Автовазе" добавили, что перечень моделей Lada, доступных по подписке, в дальнейшем будет расширяться.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что электромобиль "Атом", который поступил в продажу в 2026 году, пользуется спросом у покупателей. Кроме того, по его словам, для производства "Атома" были выделены необходимые ресурсы.

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