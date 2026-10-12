Китай снизит ставку возврата НДС при экспорте электромобилей до 9% с апреля

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Китай с 1 апреля 2027 года снизит ставку возврата налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте автомобилей на новых источниках энергии: она опустится с 13 до 9%. Об этом говорится в уведомлении министерства финансов и государственного налогового управления страны.

Одновременно с этим Китай отменяет возврат НДС при экспорте оборудования и устройств для электронных сигарет.

По последним данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), в сентябре экспорт легковых машин из страны вырос на 73,7% в годовом выражении в натуральном исчислении и достиг 917 тысяч единиц. Из них 60,8% пришлось на автомобили на новых источниках энергии.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что электромобиль "Атом", который поступил в продажу в 2026 году, пользуется спросом у покупателей. Он также отметил, что для производства "Атома" были выделены необходимые ресурсы.