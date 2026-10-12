12 октября, 13:07Транспорт
Китай снизит ставку возврата НДС при экспорте электромобилей до 9% с апреля
Фото: 123RF.com/anoyo
Китай с 1 апреля 2027 года снизит ставку возврата налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте автомобилей на новых источниках энергии: она опустится с 13 до 9%. Об этом говорится в уведомлении министерства финансов и государственного налогового управления страны.
Одновременно с этим Китай отменяет возврат НДС при экспорте оборудования и устройств для электронных сигарет.
По последним данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), в сентябре экспорт легковых машин из страны вырос на 73,7% в годовом выражении в натуральном исчислении и достиг 917 тысяч единиц. Из них 60,8% пришлось на автомобили на новых источниках энергии.
Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что электромобиль "Атом", который поступил в продажу в 2026 году, пользуется спросом у покупателей. Он также отметил, что для производства "Атома" были выделены необходимые ресурсы.
В России за год цены услуг шиномонтажа выросли на 10–15%
Читайте также
- Поставки Porsche в мире упали за 9 месяцев до минимума за 10 лет
- Geely прекратила поставки в Россию трех моделей авто, ставших основой для Volga