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09 октября, 15:38

Транспорт

Силуанов заявил, что российский электромобиль "Атом" пользуется спросом

Фото: ТАСС/Сергей Шахиджанян

Отечественный электромобиль "Атом", который поступил в продажу в 2026 году, пользуется спросом у покупателей. Об этом глава Минфина России Антон Силуанов заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Выделили необходимые ресурсы для производства российского электромобиля "Атом". Кстати говоря, уже в этом году этот автомобиль поступил в продажу и пользуется спросом", – цитирует министра РИА Новости.

Первые экземпляры электромобиля, который компания "Кама" выпускает на заводе "Москвич", были переданы покупателям в середине июля. В сентябре представители марки сообщили о старте массового производства автомобилей на этом предприятии.

В числе первых покупателей оказался глава Минпромторга России Антон Алиханов. Он уточнил, что уже ездит на электромобиле.

Продажи электромобилей и гибридов в России могут превысить 100 тысяч единиц

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