09 октября, 15:38Транспорт
Силуанов заявил, что российский электромобиль "Атом" пользуется спросом
Фото: ТАСС/Сергей Шахиджанян
Отечественный электромобиль "Атом", который поступил в продажу в 2026 году, пользуется спросом у покупателей. Об этом глава Минфина России Антон Силуанов заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"Выделили необходимые ресурсы для производства российского электромобиля "Атом". Кстати говоря, уже в этом году этот автомобиль поступил в продажу и пользуется спросом", – цитирует министра РИА Новости.
Первые экземпляры электромобиля, который компания "Кама" выпускает на заводе "Москвич", были переданы покупателям в середине июля. В сентябре представители марки сообщили о старте массового производства автомобилей на этом предприятии.
В числе первых покупателей оказался глава Минпромторга России Антон Алиханов. Он уточнил, что уже ездит на электромобиле.
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