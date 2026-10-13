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13 октября, 11:59

Политика

Минэнерго США объявило ЧС в 13 штатах из-за угрозы дефицита электроэнергии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Министерство энергетики США ввело режим чрезвычайной ситуации в энергосистеме региона PJM, охватывающего 13 штатов и Вашингтон. Причиной стал резкий рост спроса на электроэнергию, сообщает РИА Новости со ссылкой на текст приказа.

Документ подписал американский министр энергетики Крис Райт. В нем говорится, что чрезвычайная ситуация объявлена в связи с нехваткой электроэнергии или мощностей для ее производства и передачи.

PJM (Pennsylvania – New Jersey – Maryland Interconnection) – это региональный системный оператор энергосистемы в стране. Он отвечает за передачу и оптовый рынок электроэнергии.

Ранее ураган "Исайяс" обрушился на Соединенные Штаты. Жертвами стихии стали как минимум два человека. Также без света остались более 900 тысяч потребителей. В частности, перебои с электроснабжением затронули более 429 812 человек во Флориде, свыше 325 416 – в Алабаме и более 128 845 – в Джорджии.

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