Минэнерго США объявило ЧС в 13 штатах из-за угрозы дефицита электроэнергии

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Министерство энергетики США ввело режим чрезвычайной ситуации в энергосистеме региона PJM, охватывающего 13 штатов и Вашингтон. Причиной стал резкий рост спроса на электроэнергию, сообщает РИА Новости со ссылкой на текст приказа.

Документ подписал американский министр энергетики Крис Райт. В нем говорится, что чрезвычайная ситуация объявлена в связи с нехваткой электроэнергии или мощностей для ее производства и передачи.

PJM (Pennsylvania – New Jersey – Maryland Interconnection) – это региональный системный оператор энергосистемы в стране. Он отвечает за передачу и оптовый рынок электроэнергии.

Ранее ураган "Исайяс" обрушился на Соединенные Штаты. Жертвами стихии стали как минимум два человека. Также без света остались более 900 тысяч потребителей. В частности, перебои с электроснабжением затронули более 429 812 человек во Флориде, свыше 325 416 – в Алабаме и более 128 845 – в Джорджии.