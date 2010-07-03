Московские ветеринары дали советы владельцам собак

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичные ветеринары дали советы владельцам собак, согласно которым ежегодно животное нужно вакцинировать от инфекционных заболеваний, а также периодически обрабатывать его от клещей и блох и проводить дегельминтизацию, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Важно определиться с кормлением: домашняя еда или покупные корма. Чередовать эти два рациона не рекомендуется. Нужно регулярно обучать собаку основным командам, купать, стричь и вычесывать животное. Но главное, конечно, это внимание: больше играйте с собакой, гладьте и обнимайте ее", – говорится в сообщении.

Также горожанам напомнили, что в общественном транспорте собак можно провозить только на поводке и в наморднике или в переноске. На улице отпускать собаку можно только в специально отведенных местах. Нельзя гулять с питомцем на территории школ, детских садов и площадок, а также больниц и поликлиник.

По словам ветеринаров, питомца желательно чипировать.

Как отмечается, в День собак, 2 июля, принято радовать своего питомца подарками. Так, например, во многих странах сложилась традиция готовить новое спальное место для животного.

Ранее ветеринары рассказали москвичам, как обезопасить питомцев от жары во время путешествия. В случае перегрева животному необходимо смочить лапы и хвост.

Если животное после нахождения на солнце стало вялым, у него появилось учащенное, тяжелое и прерывистое дыхание, дрожание, шаткая походка и повышенная температура тела, то следует немедленно переместить его в затененное место с достаточной вентиляцией и обеспечить питьевой водой.

