Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В России разработают правила нахождения собак в кафе и отелях.

"Сейчас особенно хочется провести целый день с домашним любимцем, ведь гулять в теплую погоду можно куда дольше, чем зимой. Но не все кафе и рестораны готовы принять гостей со своими четвероногими питомцами. Российская кинологическая федерация (РКФ) планирует сотрудничать с Федерацией рестораторов и отельеров России (ФРиО) для популяризации идеи dog-friendly в заведениях по всей стране", – цитирует Агентство "Москва" президента РКФ Владимира Голубева.

В ФРиО, в свою очередь, отметили, что в России популяризация идеи dog-friendly может иметь большие перспективы.

Сейчас в Сети имеется несколько путеводителей по dog-friendly заведениям. Например, ресурс hotdogholidays.com позволяет найти курорт, где благосклонно относятся к собакам. На сайте также можно ознакомиться с информацией о партнерских компаниях, предоставляющих услуги для путешественников с домашними питомцами.

Ранее кинологи раскритиковали перечень "потенциально опасных собак", который опубликовало МВД. По мнению специалистов, список не имеет научной основы. Электрон Дементьев считает, что все собаки так или иначе представляют опасность. Даже таксы, которые считаются вполне безобидными и домашними, могут при неправильном обращении укусить человека. Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский высказал мнение, что собака становится опасной для человека из-за плохого воспитания.

Также эксперты назвали самые распространенные болезни домашних животных в Москве. Питомцы, которых приносят в столичные ветеринарные клиники, чаще всего страдают от нарушения обмена веществ, проблем с опорно-двигательным аппаратом и сердечно-сосудистой системой. На амбулаторный прием чаще всего приносят кошек, собак, хорьков, кроликов и грызунов.

