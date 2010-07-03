Любовь к собакам оказалась заложена в генах

Шведские ученые выяснили, что любовь к собакам заложена в генах. Об этом сообщает "Мир 24".
Сотрудники Уппсальского университета провели исследование среди более чем 35 тысяч пар близнецов и выявили генетическую мутацию, которая может побуждать людей заводить собак. Уточняется, что в эксперименте участвовали как гомозиготные близнецы с одинаковым набором генов, так и гетерозиготные близнецы. В результате оказалось, что любовь к собакам на 50% обусловлена особенностями генома. Более того, как отметили ученые, среди женщин этот показатель достигает 60%.
По словам исследователей, люди приручили собак примерно 15 тысяч лет назад или даже еще раньше – в каменном веке. Согласно данным ДНК-анализа, диких волков приручали 20–40 тысяч лет назад. Как считают специалисты, родоначальниками домашних псов были две волчьих популяции. По мнению ученых, так как в древности собаки помогали людям охотиться, умение ухаживать за ними было важно для выживания, что постепенно и закрепилось в ДНК.
В перспективе шведские специалисты планируют установить, какой именно ген отвечает за привязанность к собакам.
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