Любовь к собакам оказалась заложена в генах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Шведские ученые выяснили, что любовь к собакам заложена в генах. Об этом сообщает "Мир 24".

Сотрудники Уппсальского университета провели исследование среди более чем 35 тысяч пар близнецов и выявили генетическую мутацию, которая может побуждать людей заводить собак. Уточняется, что в эксперименте участвовали как гомозиготные близнецы с одинаковым набором генов, так и гетерозиготные близнецы. В результате оказалось, что любовь к собакам на 50% обусловлена особенностями генома. Более того, как отметили ученые, среди женщин этот показатель достигает 60%.

По словам исследователей, люди приручили собак примерно 15 тысяч лет назад или даже еще раньше – в каменном веке. Согласно данным ДНК-анализа, диких волков приручали 20–40 тысяч лет назад. Как считают специалисты, родоначальниками домашних псов были две волчьих популяции. По мнению ученых,

так как в древности собаки помогали людям охотиться, умение ухаживать за ними было важно для выживания, что постепенно и закрепилось в ДНК.

В перспективе шведские специалисты планируют установить, какой именно ген отвечает за привязанность к собакам.

Ранее сообщалось, что уже в этом году может появиться первая в мире вакцина от аллергии на кошек. Ее разрабатывают специалисты Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова и Венского медицинского университета. Согласно международным исследованиям, сейчас в России аллергией на кошек страдают 50% детей, причем у некоторых могут развиваться опасные симптомы − вплоть да астмы и летальных исходов.