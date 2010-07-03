Ученые нашли животное, способное "строить рожи"

Малайские медведи могут не только распознавать эмоции, но и копировать их, меняя выражение морды. К такому выводу пришли британские ученые. Результаты их наблюдений изложены в журнале Scientific Reports.
По словам Марины Давила-Росс из Портсмутского университета, раньше мимику считали "уникальной чертой людей и высших приматов". Однако выяснилось, что этим умением могут похвастаться и малайские медведи, хотя они далеки от человека с точки зрения эволюции. "Это говорит о том, что мимикой могут обладать многие другие виды млекопитающих", – пояснила натуралист.
Наблюдая за малайскими медведями в лесах национального парка Улу-Сегама, Давила-Росс и ее коллеги заметили, что животные, которых ранее считали отшельниками, время от времени встречаются с сородичами и играют вместе. В частности, ученые проследили за тем, как ведут себя молодые медведицы, живущие в питомнике заповедника. Оказалось, что животные то и дело вступали в шуточные потасовки или строили "морды", точно копируя выражения друг друга.
Как считают ученые, мимика помогает медведям обмениваться информацией и укреплять социальные связи.
В последние годы исследователи с удивлением находят все больше свидетельств того, что типично человеческие умения и эмоции свойственны и многим животным, например, собакам или даже воронам.
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